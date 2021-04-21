Дачных воров под Тулой поймали с поличным Фото: Алексей ФОКИН

В одной из деревень под Тулой участковые уполномоченные изобличили в краже двух злоумышленников.

22-летний мужчина и подельник на четыре года его старше среди бела дня воровали листовое железо с одного из дачных участков. Это заметил проходивший мимо местный житель, который незамедлительно вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали обоих преступников на «горячем». Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.