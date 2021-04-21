В центре Тулы отремонтируют объект культурного наследия регионального значения Фото: соцсети

Так, здесь будет полностью заменена крыша, а также межэтажные перекрытия. Сейчас идет поиск подрядчика для выполнения работ. Согласно контракту, размещенному на сайте госзакупок, на ремонт заложено более 2,7 млн рублей.

Здание, расположенное на проспекте Ленина, 49, было построено в 1839 году при участии губернского архитектора Павла Дубровского для размещения первой пожарной части Тулы и городской полиции. С 28 мая по 26 июля 1917 года здесь находился Тульский Комитет РСДРП(б).