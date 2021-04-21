В Тульской области пьяный мужчина задушил собутыльницу и бросил труп в подъезде Фото: Алексей ФОКИН

Так, в подъезде одного из домов на улице Центральной обнаружили труп 60-летней женщины с различными повреждениями головы и тела. По предварительной информации, погибшая в тот вечер распивала алкоголь вместе со своим знакомым. Внезапно между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил женщину, после чего задушил ее. Тело своей знакомой убийца вытащил на лестничную площадку, где и оставил.

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. В настоящее время представители СКР осмотрели место происшествия, изъял вещественные доказательства. Ведется следствие.