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Общество21 апреля 2021 9:36

В Тульской области мужчина ударил полицейского за требование надеть маску

За это ему теперь предстоит заплатить крупный штраф
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области мужчина ударил полицейского за требование надеть маску

В Тульской области мужчина ударил полицейского за требование надеть маску

Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, вечером 11 марта полицейский находился в «Пятерочке», расположенной на улице Ленина в городе Кимовске. Он потребовал от обвиняемого надеть защитную маску, но тот отказался. Более того, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил представителя власти сначала ногой по ноге, а потом рукой в область лица.

Приговором суда нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.