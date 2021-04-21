В Тульской области мужчина ударил полицейского за требование надеть маску Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, вечером 11 марта полицейский находился в «Пятерочке», расположенной на улице Ленина в городе Кимовске. Он потребовал от обвиняемого надеть защитную маску, но тот отказался. Более того, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил представителя власти сначала ногой по ноге, а потом рукой в область лица.

Приговором суда нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.