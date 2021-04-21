Кто 21 апреля в Туле останется без газа Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов временно приостановят газоснабжение с 10.00 до 17.00 на - ул. Кутузова, 41, подъезд № 3, ул. Кутузова, 110, подъезд № 3, в п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 2; на ул. Комсомольская, 22, подъезд № 6.

С 12.00 до 18.00 газ отключат на ул. Бундурина, 61/20 и ул. Первомайская, 20/61. Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.