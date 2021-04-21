Где 21 апреля в Туле не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Они связаны преимущественно с обновлением сетей, выправкой опор и другими техническими работами.

Итак, электричества не будет до 12:00 по адресу ул. Советская, 18. По остальным адресам — до 16.00: 4-й Дачный переулок, 10-а, 11-а, 8, Мясново: ул. Рогова, 35; Одоевское ш., 36, 38; 7-й пр-зд, 63, 63-а, 76; 8-й пр-зд, 75, 77; п. Н-Басово: пр-зд Энергетиков, 4, 6; ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28; ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.); ул. Р, Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д; ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7; ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.), ул. Крупской; Мясново: 1-й пр-зд, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.), 34-а, 36-а, 28-а, 22-а, 31-а, 41-а, 37-а, 39-а, 39-б, 39-в, 45-а, 45-б, 45-в, 46-б, 46-в, 47-а, 47-б, 47-в, 53; ул. Воздухофлотская, 21; ул. Рогова, 2; ул. В. Краснослободская, 76-а; пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10; 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69-85 (нечёт.), 72-90 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 1-15 (нечётн.); 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69-85 (нечёт.), 72-90 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 1-15 (нечётн.); 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 27-й пр-зд. 26-71; 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 25-й пр-зд. 2-в; 29-й пр-зд, 52; п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 1-20; ул. Пионерская, 1-20; ул. Лесная, 1-а, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.).