Почти 1,5 тысячи бездомных животных планируют отловить в Туле в этом году Фото: соцсети

Животных без хозяев доставляют в приют «Континент+», где они проходят маркирование, стерилизацию и вакцинацию, а при необходимости — и лечение. После - вновь возвращают в прежние места обитания. К слову, с января в добрые руки удалось пристроить более ста собак.

Сейчас в приюте на постоянной основе живут 450 безнадзорных животных, которых нельзя вернуть по медицинским показаниям. К началу лета планируется построить новые уличные вольеры еще на 500 мест, а в августе планируется приступить к возведению уже отапливаемых вольеров еще на столько же животных.