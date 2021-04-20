Подросток пострадал при столкновении легковушки с автовозом в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Возле автосалона «Skoda» рано утром ВАЗ 2115 столкнулся с громадным автовозом. Не заметить грузовую машину было невозможно, поэтому у инспекторов, прибывших на место возникли справедливые подозрения в трезвости 50-летнего водителя легковушки. Однако тот от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался.

В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗа, 17-летняя девушка. После оказания медицинской помощи была отпущена.