Майская распродажа: имущество тульских должников на 71 млн рублей выставят на торги Фото: Алексей ФОКИН

В первый день на продажу выставлена недвижимость должников на общую сумму более 44,5 млн рублей. В наличии квартиры, объект незавершенного строительства, договор участия в долевом строительстве, нежилые помещения и здания, дома и земельные участки.

На второй день выставлены комната, автомобили, нежилые здания и земельные участки, косметологический аппарат, бензин и дизельное топливо. Общая стоимость — свыше 26,7 млн рублей.