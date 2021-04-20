Тульские волонтеры присоединились к донорской акции

Многие добровольцы из команды МГЕР-71 регулярно вносят свою посильную лепту в пополнение банка крови.

20 апреля, в Национальный день донора представители волонтерского центра «Единой России», активисты «Молодой Гвардии» посетили Тульскую областную станцию переливания крови и приняли участие в донорской акции.

Многие добровольцы из команды МГЕР-71 регулярно вносят свою посильную лепту в пополнение банка крови.

В прошлом году, когда медикам и их пациентам особенно нужна была помощь, волонтеры «Единой России» дважды поддерживали это благотворительное мероприятие в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» и партийного проекта «Здоровое будущее».

- Популяризация донорства и личное участие в таких акциях необходимо для спасения чьих-то жизней. Это одно из важнейших, значимых направлений волонтерства. Мы надеемся, что доноров крови станет как можно больше, ведь вместе мы сможем помочь тысячам людей, – считает депутат Тульской городской думы, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Никита Бурвиков.