Генеральные репетиции Парада Победы в Туле пройдут 4, 5 и 7 мая Фото: Алексей ФОКИН

Всего запланированы 12 репетиций военного парада в составе пеших колонн. Совместные же тренировки пеших и механизированных колонн будут организованы 4, 5 и 7 мая.

В День Победы по площади Ленина торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Тульского суворовского военного училища, военно-патриотического движения «Юнармия», Первомайской кадетской школы, Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, Регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области и многие другие.

Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: БМ-13 «Катюша» и танк Т-34. Впервые на параде будут представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СА» в арктический версии и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2. Воздушная часть парада будет представлена пролетом вертолетов авиации Западного военного округа.