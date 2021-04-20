День Победы в Туле город будет наполнен звуками песен военных лет

День Победы в Туле город будет наполнен песнями военных лет Фото: Алексей ФОКИН

Так, 9 мая с 12.00 на площади Победы будут звучать песни военных лет, с 16.00 до 19.00 – работать «Фронтовая концертная бригада».

На Казанской набережной прозвучат песни и стихи Победы, здесь выступят творческие коллективы и исполнители. А в 18.00 на площади Ленина будут организованы молодежные танцевальные акции. В 19.00 здесь же, а также на площади Победы и Казанской набережной состоятся трансляции Всероссийской минуты молчания.

С 21.00 до 22.00 у мемориала «Защитникам неба Отечества» волонтеры выложат свечами слово «Спасибо», а также здесь пройдет лазерное шоу и запуск фейерверка.