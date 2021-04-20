Где 20 апреля в Туле сегодня не будет газа Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов временно приостановят газоснабжение с 10.00 до 17.00 на ул. Кутузова, 41, подъезд № 2, ул. Кутузова, 110, подъезд № 2. С 12:00 до 18:00 газ перекроют на 18-й проезде Мясново, 91, подъезды №№ 3, 4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.