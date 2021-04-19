Бывший сотрудник колонии проносил осужденным телефоны и аксессуары к ним Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в мае, августе и октябре 2020 года младший инспектор 1-й категории группы надзора исправительной колонии помогал заключенным приобрести мобильные телефоны и карты памяти. Кроме того, когда обнаружил запрещенную технику у одного из осужденных, то не принял никаких мер, чтобы изъять ее, как положено.

Суд признал 38-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком в 3 года, плюс штраф в размере 100 тысяч рублей. Также ему три года нельзя занимать должность представителя власти.