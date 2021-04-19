Трое туляков привезли коронавирус из Турции Фото: Алексей ФОКИН

Среди тех, кто вернулся с отдыха на российских курортах, случаев коронавируса не зарегистрировано.

Также, по итогам прошедшей недели случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в семи образовательных учреждениях Тульской области (неделей ранее таковых было 11). На предприятиях зарегистрировано тоже семь случаев без массового распространения.

Заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога в среднем на 40%. Среди заболевших подтвержденного гриппа нет.