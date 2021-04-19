Самая «мягкая» вода - в Пролетарском районе Тулы Фото: Алексей ФОКИН

По результатам исследований проб воды, отобранных в разных районах областной столицы с 12 по 18 апреля, наибольшей жесткостью обладает вода в Привокзальном районе. При норме в 7 единиц, здесь он колеблется в пределах от 8,0 до 9,8. Лишь немногим лучше вода в Советском районе — 8,0 - 9,2 градуса. Жесткость еще немного ниже в Зареченском районе — 7,2 - 8,2 градуса.

Наиболее благоприятно складывается ситуация в Центральном и Пролетарском районах. В первом показатель жесткости колеблется в пределах 5,8 - 7,8 единиц, а во втором и подавно - 5,2-5,8 градуса.

Показатели по мутности и содержанию железа установленных норм не превышают. Также в городской водопроводной воде не обнаружены бактерии.