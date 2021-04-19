На трассе М2 в Тульской области в жесткую аварию попали две иномарки Фото: Алексей ФОКИН

Днем 19 апреля в районе 175 км трассы М2 «Крым» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Итогом стало лобовое столкновение.

«Opel Meriva» ехал со стороны Тулы, а «Mitsubishi Outlander» - от Москвы. По имеющейся информации, в аварии у «Мицубиши» оторвалось колесо.

Известно, что пострадали оба водителя.

Окончательные выводы предстоит сделать сотрудникам ГИБДД.