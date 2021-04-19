В Тульской области зафиксированы первые случаи присасывания клещей Фото: соцсети

В нынешнем году клещи только недавно активизировались. Согласно отчетам регионального Роспотребналзора, на 15 апреля зарегистрировано десять случаев присасывания клещей к людям. Причем, среди детей — только два из них. Восемь фактов зарегистрированы в Туле, по одному — в Алексинском и Киреевском районах. Причем клещи нападают не только при выезде на природу, но и на придомовых территориях.

Действительно, по сравнению с прошлой весной, ситуация пока еще не слишком тревожная. За тот же период прошлого года случаев было зарегистрировано аж 104. Такая низкая активность легко объяснима погодными условиями. Однако, в ближайшее время прогнозируется, что их станет гораздо больше, поэтому надо соблюдать правила защиты от паразитов.