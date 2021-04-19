Туляк сядет в тюрьму за хранение психотропного вещества в крупном размере Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в конце октября 2020 года житель Тулы через сеть Интернет приобрел амфетамин, после чего ему пришло сообщение с координатами и фотографиями места размещения закладки.

Вечером злоумышленник забрал в лесополосе микрорайона Левобережный приобретенный наркотик массой 1,49 г. Здесь он и был задержан полицийскими.

Суд приговорил 27-летнего мужчину по 228 статье УК РФ к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.