92 нетрезвых водителя задержаны в Тульской области за минувшую неделю Фото: материалы пресс-служб

С 12 по 18 апреля сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 26600 нарушений правил дорожного движения. В 24316 случаях инспекторам помогли комплексы автоматической фотовидеофиксации, «ловившие» лихачей, превышающих установленную скорость и тех, кто выезжал на полосу встречного движения.

138 водителей привлечены к административной ответственности за нарушения требований по перевозке детей. Еще 63 - привлечены за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. 15 водителей управляли транспортным средством, будучи лишенными на это права.

В 191 случае машины оказывались с чрезмерно затонированными стеклами.

Еще 92 водителя сели за руль в нетрезвом виде. Причем, 26 из них отказались прохождении медосвидетельствования, а 11 - ранее уже наказывались за подобные нарушения. Кроме того, 1785 административных материалов составлены за иные нарушения правил дорожного движения.