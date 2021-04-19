Отвергнутый поклонник сжег автомобиль в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В минувшую субботу вечером сгорел ВАЗ-2115, оставленный на парковке около дома в Северо-Задонске. От огня пострадали салон и моторный отсек. Машина принадлежала местной 27-летней жительнице.

Работавшие на месте происшествия полицейские выяснили, что пожар произошел в результате поджога. По подозрению задержан 48-летний житель Кимовского района. Предположительно, женщина отвергла его ухаживания, поэтому тот выместил обиду подобным образом.

Подозреваемый признался в содеянном, и теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.