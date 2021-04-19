Лже-водопроводчик в Туле грабил пенсионеров Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, похититель ходил по квартирам, представляясь сотрудником службы, ответственной за водоснабжение и убеждал пожилых людей в необходимости проверки счетчиков. Естественно, на платной основе. Называя сумму, мужчина дожидался, когда жертва протянет ему купюру, брал ее в руки и убегал. Пенсионеры не могли его преследовать.

Так, в Привокзальном округе злоумышленник открыто похитил 5 тысяч рублей у 76-летней тулячки. Предположительно, его жертвами могли стать и другие жители города. Не исключено, что в ряде случаев подозреваемый пользовался возможностью свободного доступа к кошелькам жертв, пока те включали и выключали воду в различных помещениях квартиры, и забирал найденные денежные средства.

Сейчас 29-летний неработающий и ранее судимый местный житель задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 161 УК РФ - грабеж. Сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к другим подобным фактам.