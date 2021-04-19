78 лет назад, 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки НКО «Смерть шпионам». Фото: соцсети

Но за это время она не только успешно выполнила свою миссию – беспощадно бороться со всеми видами разведывательно-подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии, но и оставила немеркнущий след в истории, став самой эффективной спецслужбой в годы Второй мировой войны.

В мае 1943 года Постановлениями ГКО СССР были утверждены соответствующие Положения об органах «СМЕРШ», которые должны были подчиняться только своим вышестоящим органам и информировать военные советы фронтов (флотов), армий, командиров соединений, частей и учреждений армии и флота по вопросам своей работы: о результатах борьбы с противником; о проникновении в войска (на флоты) антисоветских элементов; о результатах борьбы с государственной изменой и предательством, дезертирством и членовредительством. Указанные меры позволяли органам «СМЕРШ» своевременно принимать необходимые оперативные меры по созданию на фронтах и флотах условий, исключающих возможность ведения спецслужбами фашистской Германии разведывательно-подрывной деятельности в войсках и на кораблях.

В мае 1946 года ГУКР «СМЕРШ» вошло в состав Министерства госбезопасности СССР в качестве самостоятельного главного управления (военная контрразведка).