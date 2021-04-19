Похолодание и дождливая погода продержатся в Туле почти до майских праздников Фото: Алексей ФОКИН

После аномального тепла, пришедшего в Тульскую и соседние области в начале апреля, когда температуры стояли более свойственные, по оценкам специалистов, середине мая, все начинает возвращаться к климатическим нормам. Так, до конца недели воздух вряд ли прогреется выше 8-9 градусов. Всплеск тепла предсказывают весьма кратковременный — всего на пару дней - 22-23 апреля. Потом вновь похолодание до самых майских праздников.

Дожди обещают прекратиться тоже к концу месяца.

Главное, что ночные температуры уже установятся стабильно выше нуля, а по прогнозам синоптиков — так и вовсе, выше +2 градусов.