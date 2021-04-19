Роспотребнадзор Тульской области требует закрыть пять кафе и магазин Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую недеелю в рамках плановых проверок было обойдено 9 объектов общественного питания и 19 магазинов.

В результате в 4 магазинах обнаружились нарушения санитарно-эпидемиологических правил, а материалы на один из них даже пришлось передать в суд.

Кроме того, были составлены 5 протоколов о временном приостановлении работы пати заведений общепита: ООО «Времена года» (г. Тула), ИП Овчинников С.А. (г. Тула), ИП Набиева Т.К. (Богородицкий район), ИП Гафуров С.С. (г. Ясногорск), Нестерова Н.Н. (г. Щекино).