Приговор двум похитителям человека в Тульской области - 14 лет на двоих Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства и его помощник 21 ноября 2020 года решили похитить своего подчиненного, который не вышел на работу. Реализуя свой совместный преступный умысел, они обманом, под предлогом ремонта трактора выманили жертву из дома и отвезли ее под одну из деревень Ефремовского района. Еще по пути, в машине, пострадавшему накинули на шею металлическую цепь и скрепили звенья навесным замком, а потом, по прибытии на место, приковали к дереву.

В дальнейшем преступники избили мужчину резиновой палкой, после чего, оставив потерпевшего на какое-то время в покое, уехали. Но вернулись — только для того, чтобы перевести в сарай для скота на территории фермерского хозяйства, где вторично избили и вновь приковали замком, на этот раз к столбу.

Жертве удалось освободиться и добраться домой. Здесь его наутро и нашли похитители. Они вновь лишили мужчину свободы, приковав на этот раз к трубе отопления, находившейся в кухне. Спустя какое-то время один из преступников наконец-то освободил незадачливого работягу.

На судебном заседании похитители признали свою вину частично. В результате, по совокупности совершенных преступлений, одному из мужин назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А второму - сроком на 6 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.