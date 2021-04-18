В храме Куликова поля в Тульской области восстановят еще один придел Фото: материалы пресс-служб

Придел в свое время занимал левый угол трапезной. До наших дней он не сохранился, но есть его подробное описание и изображения начала XX века. Иконостас придела Сергия Радонежского считали образцом «русского стиля» во многом благодаря уникальным Царским вратам XVI века. Они прибыли в село Монастырщино из Донского монастыря, к которому были приписаны земли Куликова поля.

Сейчас коллектив художественно-производственного предприятия «Софрино» создает иконостас и копию царских врат XVI века. Все детали уже летом соберут непосредственно на Куликовом поле. После проверки прочности несущей конструкции установят позолоченные резные элементы, оклады и киоты, последними - иконы.