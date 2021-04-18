По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 апреля, в воскресенье, будет до +10 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Переменная облачность, а временами пасмурно – признаки второго выходного дня недели. Скучное время – вряд ли потянет на прогулку, так что лучше сосредоточиться на делах по дому. Отдельный совет дачникам, которые не смогут выбраться на грядки: еще раз проверьте семенной фонд и докупите, при необходимости, то, чего не хватает.

Ветер практически отсутствует. Давление – 747 мм рт. ст. Влажность – 94%.

К ночи похолодает до +6 градусов. Высока вероятность дождя.