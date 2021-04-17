С понедельника, 19 апреля, в Тульской области стартует операция «Тонировка» Фото: Алексей ФОКИН

Профилактическая акция направлена на выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Говоря проще, будут штрафовать любителей «интимной обстановки» в салоне.

Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД на регулярной основе для обеспечения безопасности, как самих водителей, так и других участников дорожного движения.

За данное административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей согласно ст. 12.5 ч.3.1 КоАП РФ.