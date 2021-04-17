Необычное общение с лошадками предлагают тулякам на Куликовом поле Фото: материалы пресс-служб

18 апреля в 12.00 всех желающих приглашают на мастер-класс по конному аджилити, который обещает необычное общение с лошадками. В стенах живой экспозиции, открытой совсем недавно, или на свежем воздухе можно научиться управлять животным и проходить разнообразные препятствия.

Часом позже, в 13.00 в Музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино - мастер-класс «Гравировка по стеклу», где можно будет попробовать сделать узор на стеклянном бокале.