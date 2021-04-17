Дачный сезон в Туле открыт: сосед у соседа украл тачку Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что мужчина в феврале 2021 года, находясь на площадке для хранения строительного мусора, тайно от окружающих похитил строительную тачку, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 4050 руб.

На судебном заседании свою вину в предъявленном ему обвинении он признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке разбирательства.

Приговором мирового судьи по ч. 1 ст. 158 УК РФ мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с удержанием в доход государства 15% от заработка осужденного. И это, кстати, весьма гуманный вердикт: статья наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо даже лишение свободы на срок до двух лет.

Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован в установленном законом порядке.