В Туле задержали пьяного подростка на мотоцикле Фото: Алексей ФОКИН

На днях в ходе рейда инспекторы ГИБДД остановили на дороге несовершеннолетнего 17-летнего юношу, находившегося на стальном коне не только без водительских прав, но и в состоянии опьянения (0.590 мг/л). Мотоцикл был изъят на специализированную автостоянку.

В связи с начавшимся мотосезоном тульская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Использовать при поездках на «стальных конях» мотошлем, выдерживать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко идущими машинами.