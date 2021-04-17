Туляков научать печь блины на пеньках Фото: материалы пресс-служб

В Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино всех ждет увлекательнейший мастер-класс «Блины на пеньках». В его рамках сотрудники расскажут, как из пенька сделать самый настоящий примус и испечь на нем русские блины. Мероприятие пройдет сегодня, 17 апреля.

Также в Музее Куликовской битвы в Моховом пройдет тематическая экскурсия «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы», а на Красном холме всех ждет мастер-класс «Гравировка по стеклу».