В Большой Туле чуть не сгорела деревня Георгиево

Достаточная близость к городу — а Георгиево входит в Привокзальный округ — мало, чем могла помочь местным жителям. 15 апреля приблизительно в 9 вечера здесь вовсю заполыхало ближнее поле и молодые деревца. Вал огня растянулся на три с лишним километра и чуть было не подобрался к окраинным домам.

Прибывшим по сигналу пожарным принялись помогать сами жители села, и менее, чем через час, опасность была устранена.