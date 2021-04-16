За разбитое стекло машины МЧС жителю Тульской области грозит крупный штраф Фото: Алексей ФОКИН

На самом деле наказание может быть и более жестким, если выяснятся отягчающие обстоятельства или иные помыслы мужчины.

Речь идет о ситуации, случившейся в минувшие выходные, когда в Щёкинском районе машина МЧС с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами ехала для тушения пожара в одну из деревень. Водитель принял решение проехать по кратчайшему пути мимо одного из дачных кооперативов, где один из дачников, оказавшихся поблизости, возмутился и бросил в направлении кабины камень, которым разбил боковое стекло водительской двери. Продолжать поездку для тушения пожара на этой машине стало невозможным, экипаж был вынужден дождаться другого транспортного средства.

К счастью, никто не пострадал, а подозреваемого в поступке 53-летнего мужчину уже задержали.