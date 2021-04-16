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Звезды16 апреля 2021 17:12

Тулякам покажут, что такое весенний праздник на усадьбе

Мероприятие состоится на территории дома-музея В.В. Вересаева
Игорь КОПЫТОВ
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Тулякам покажут, что такое весенний праздник на усадьбе

Тулякам покажут, что такое весенний праздник на усадьбе

Фото: соцсети

17 апреля в 15.00 начнется веселый фольклорный праздник «Весна на усадьбе Смидовичей».

С середины марта начинался отсчет нового года. В жизни людей наступал новый этап, посвященный заботам о новом урожае.

Но ведь весна – это не только время забот, но и веселых праздников. Об их традициях собравшиеся узнают на встрече в музее Вересаева. Всех ждут увлекательные народные игры и забавы. А кульминацией станет мастер-класс по изготовлению жаворонка в технике оригами.

Культура