Кинотеатр «Время Кино» открывается в Тульской области Фото: соцсети

17 апреля 2021 года для зрителей распахнет свои двери кинотеатр «Время Кино».

В 12.00 будет показан австралийский полнометражный комедийный мультфильм «100% Волк».

В 18.30 – выступление музыканта, участника девятого сезона шоу «Голос» Богдана Кияшко. А в 19.15 – показ фильма «Патерсон». Сюрпризом для собравшихся станет его обсуждение с главным редактором журнала «Искусство кино», кинокритиком Антоном Долиным.

18 апреля с утра — в 11.00 - зрителей ждет анимационный фильм «От винта 2», а в 19.00 – показ драматической ленты «Минари».