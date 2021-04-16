17 апреля в Туле временно изменятся два маршрута трамвая Фото: Алексей ФОКИН

Изменения связаны с проведением в Пролетарском округе Тулы работ по опилке деревьев в районе дома № 4 по улице Кутузова. Поэтому с 09:00 до 13:00 на участке улицы Кутузова от Марата до Кирова будет запрещена остановка всех видов транспортных средств.

Также на время проведения работ движение трамваем №3 и №7 будет осуществляться по измененной схеме. «Тройка» с Московского вокзала будет ходить до кольца на Кировском поселке у Патронного завода. «Семерка» также со стадиона «Металлург» будет разворачиваться здесь же.