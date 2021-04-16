В Тульской области пасынок обвиняется в убийстве отчима Фото: Алексей ФОКИН

В одной из квартир на улице Октябрьской в городе Донском было обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний пасынок убитого. По версии следствия, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, избил отчима, после чего тот скончался от полученных травм головы и грудной клетки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.