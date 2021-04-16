Почти два года в тюрьме вместо лайков: история блогера-угонщика из Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Как установлено, ночью 12 февраля 25-летний безработный-блогер, увидевший на улице, что водитель покинул автомобиль и не запер его, сел за руль и начал движение. Однако, заметив возвращающегося хозяина автомобиля, выпрыгнул из машины и скрылся. При этом все происходящее, злоумышленник снимал на телефон. В дальнейшем он планировал опубликовать запись в сети Интернет, а вместо этого, получается, создал сам доказательную базу по своему делу.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения – угон). С учетом того, что ранее молодой человек уже был судим за хранение наркотиков, он отправится в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.