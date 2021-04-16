Два сбитых пешехода: итог ДТП минувших суток в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

15 апреля в 11.15 утра на перекрестке улиц Чапаева и Кирова в Пролетарском округе Тулы 44-летний водитель «KIA Rio» при повороте влево совершил наезд на свою ровесницу, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила различные травмы.

В тот же день, но уже вечером, в 20.45 на улице Болдина 54-летний мужчина также за рулем «KIA Rio» совершил наезд на 21-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка после оказания медицинской помощи была отпущена.