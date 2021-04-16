Очередное судебное заседание о мене Центрального стадиона на трамдепо прошло без Валерия Шерина Фото: Алексей ФОКИН

Допросить Шерина, который на момент сделки был министром имущественных и земельных отношений Тульской области, суд должен был 15 апреля. Однако нынешний председатель правительства региона отсутствовал на суде по причине командировки.

Напомним, события, которые легли в основу уголовного дела, произошли в 2014 году. По условиям сделки в руки частника отдали территорию бывшего депо на улице Оборонной. Зато собственностью города стали стадион, Восточная и Западная трибуны, территория, где сейчас располагается футбольный манеж, а также объект на улице Железнодорожной. Такая мена, по мнению обвинения, «Тулгорэлектротрансу» был нанесен ущерб в 61 млн 307 тысяч рублей.