В Тульской области осудят суворовских разбойников Фото: Алексей ФОКИН

Из материалов уголовного дела следует, что в конце июня 2020 года двое мужчин по ранее разработанному преступному плану, приехали на такси в один из поселков Суворовского района. Пока один из них остался ждать в машине, второй одел на лицо медицинскую маску, на голову - капюшон куртки, а на руки – перчатки и ворвался в дом потерпевшей. Угрожая ножом, подсудимый потребовал передать всю имеющуюся наличность. После того, как жертва призналась, где лежат деньги, разбойник связал ей руки и ноги и оставил на кровати.

Похитив пакет с денежными средства в сумме почти два миллиона рублей и ювелирную статуэтку, стоимостью 200 000 рублей, мужчины скрылись с места совершения преступления. Однако вскоре их задержали. Теперь судьбу разбойников, обвиняемых по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ решит суд.