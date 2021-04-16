Региональная прокуратура инициировала проверки из-за массового пала травы Фото: Алексей ФОКИН

Это связано с повсеместными случаями пала травы. По официальным данным, в Тульской области только за минувшие выходные пожарные около 300 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. При этом в большинстве случаев причиной возгораний был именно человеческий фактор.

Проверки затронут владельцев земельных участков, будет изучена и работа контролирующих органов, уполномоченных на проведение проверок в данной сфере.