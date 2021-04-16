Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 11:09

Региональная прокуратура инициировала проверки из-за массового пала травы

Будет проверяться исполнение действующего законодательства, регулирующего готовность пожароопасному периоду
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Региональная прокуратура инициировала проверки из-за массового пала травы

Региональная прокуратура инициировала проверки из-за массового пала травы

Фото: Алексей ФОКИН

Это связано с повсеместными случаями пала травы. По официальным данным, в Тульской области только за минувшие выходные пожарные около 300 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. При этом в большинстве случаев причиной возгораний был именно человеческий фактор.

Проверки затронут владельцев земельных участков, будет изучена и работа контролирующих органов, уполномоченных на проведение проверок в данной сфере.