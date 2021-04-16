Лже-работницы коммунальных служб выманили в Туле у двух старушек 350 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в столице региона зарегистрировано два подобных противоправных деяния. В каждом из случаев злоумышленница приходила в чужую квартиру под видом работника городских служб, убеждая жильцов в необходимости попасть внутрь для проверки оборудования либо оказания помощи.

Так, в Пролетарском округе Тулы жертвой стала 90-летняя женщина, которая лишилась 250 тысяч рублей. А в Советском - пострадала 86-летняя тулячка, у которой похитили 90 тысяч. Каждый раз злоумышленница в ходе разговора выясняла, где хранятся сбережения. Затем придумывала повод, чтобы хозяйка жилища покинула комнату и в это время забирала денежные средства.

В полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.