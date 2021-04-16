В Пролетарском округе Тулы коммунальная авария: без воды остались десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

По информации «Тулагорводоканала», 16 апреля с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Кирова, 20, 18, 16, 14к1, 14 к2, 12, 12 к2, 10, 8, 24, 26-к.1, ул. Епифанская, 125, 128, 130, 132, ул. Калинина, 5к2, 5к1, 6к1, 6к2, ул. Ложевая, 136, 134а, 130, ул. Плеханова, 136, 138, 132\2, 132\1, 134, 140, 142, 159, 157.

Прорыв сам располагается возле дома № 20 по ул. Кирова.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.