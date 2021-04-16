По итогам проверок двух тульских больниц возбуждено 16 административных дел Фото: соцсети

Региональный Роспотребнадзор провел проверки в городской больнице № 10 города Тулы и в амбулатории поселка Рассвет.

Были зафиксированы многочисленные нарушения - ненадлежащая организация питания, проблемы с обращением с отходами, нарушение требований эксплуатации зданий и сооружений. Не соблюдался запрет курения на больничной территории.

Три дела возбуждены в отношении юридических лиц.

Руководителям медучреждений выданы предписания об устранении нарушений.