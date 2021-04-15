Волейболистки «Тулицы-2» стали восьмыми в Молодежной лиге Фото: соцсети

Решающими стали стыковые матчи, которые проходили в Туле. Во втором круге финала за 7-10-е место подопечные Екатерины Осичкиной уверенно победили саратовский «Протон» — 3:0 (25:18, 25:18, 25:19), московское «Динамо-ЦРВ» — 3:1 (25:22, 28:26, 19:25, 25:10), но уступили красноярскому «Енисею-2» — 0:3 (20:25, 20:25, 23:25).

И хотя число побед у тулячек оказалось равным с красноярскими войлеболистками, по суммарной разнице партий, наша команда финишировала лишь восьмой.