В Туле разработали самовар с функцией автоматического отключения Фото: Алексей ФОКИН

Таким образом, как только вода достигнет 100 градусов, самовар отключится. Технология простейшая — до сих пор она использовалась даже в самых дешевых чайниках, но не в знаменитом бренде Тулы.

Корпус нового водогрея будет выполнен из латуни. Первые образцы самовара объемом 1,5 литра созданы в форме «Тюльпан», у трехлитровых предусмотрено 3 варианта исполнения — «Желудь», «Овальный» и «Конический».

Первую партию планируют выпустить уже в мае 2021 года.