В Тульской области наркодилер уничтожил вещдоки, чтобы уйти от наказания Фото: Алексей ФОКИН

В конце ноября 2020 года безработный мужчина продал 3,2 грамма наркотиков. На чем и попался. Вместо признания вины, знакомясь с заключением судебно-химической экспертизы в ходе расследования уголовного дела, злоумышленик уничтожил документ.

Таким образом он предполагал смягчить свою участь, а вместо этого теперь к делу о распространении наркотиков в особо крупных размерах в его «послужном» списке еще и статья за противодействие следствию. Рассматривать дело будет Ясногорский районный суд.